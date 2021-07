Pfizer: intervalo maior entre doses aumenta anticorpos, diz estudo

De acordo com a CNN, autores do estudo, constataram que os níveis gerais de células T eram 1,6 vez menor com um intervalo longo se comparados com o cronograma mais curto de entre 3 a 4 semanas, mas que uma proporção mais alta era de células T "ajudantes", que fortalecem a memória imunológica.

Um estudo da Universidade de Oxford, com 503 pessoas, concluiu que intervalo maio entre as doses da Pfizer, proporciona um nível maior de anticorpos .

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.