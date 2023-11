PF recebe do FBI e-mails entre Cid e loja que comprou Rolex de Bolsonaro

A Polícia Federal recebeu do FBI, a troca de e-mails entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid e a loja Precision Watches, onde o Rolex que fazia parte do acervo do governo foi recomprado após ter sido vendido ilegalmente.

O documento mostra que, ao contrário do que disse em depoimento, Frederick Wassef foi orientado por Cid a ir até a loja e pagar pelo relógio em espécie, o valor pago foi de US$ 49 mil.

A conversa também mostra quem ele deveria procurar no local para reaver o relógio de luxo. Cid fez um acordo de delação premiada com a PF e confessou que o relógio foi vendido por ordem direta de Bolsonaro, mesmo sendo um item do acervo governamental.

O item foi vendido, segundo Cid, após o ex-presidente reclamar de custos com condenações judiciais, mudanças no Palácio do Planalto e pagamento de multas de motociatas realizadas por ele.

A PF analisa minuciosamente as mensagens trocadas entre o ex-ajudante a loja que comprou o Rolex e a mesma deve ser responsabilizada pela compra ilegal.