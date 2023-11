PF prende recrutador do Hezbollah e investiga plano de ataque no Brasil

A Polícia Federal prendeu na noite desse domingo (12), no Rio de Janeiro, um homem suspeito de recrutar brasileiros para integrar o grupo extremista Hezbollah.

As investigações apontam que o objetivo era realizar ataques contra judeus que vivem no Brasil. O homem não teve a identidade revelada, mas ele é o terceiro suspeito preso nos últimos dias.

Na última quarta-feira (8), outros dois homens também foram presos na Operação Trapiche, que tentar desarticular a célula terrorista no país.

Na ação foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra alvos em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Um dos alvos é o sírio Mohamad Khir Abdulmajid, que é apontado como um dos líderes do recrutamento. Ele é procurado pela Interpol e foi reconhecido por um dos presos como um mensageiro do Hezbollah. Mohamad seria o responsável pelo planejamento dos ataques no Brasil.

Mohamad mora no país desde 2008 e já tem ficha na polícia por vender bebida alcoólica para um menor, em Belo Horizonte, em 2014. Ele e a esposa tem uma tabacaria em uma área nobre de Belo Horizonte.

Desde 2021, ele está no radar da PF por contrabando e agora pela célula terrorista. O homem já serviu ao grupo libanês em 2016, na guerra civil na Síria, e chegou a publicar uma foto com o fardamento do Hezbollah em uma rede social. A postagem foi apagada depois, mas chegou a ser capturada pela polícia.

As investigações levantaram que Mohamad fez viagens recentes ao Líbano, o que fortalece ainda mais a tese de que ele pode ser o mensageiro do grupo e coordenador da célula no Brasil.