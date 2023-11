Inep antecipa para esta terça divulgação do gabarito oficial do Enem

A divulgação do gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deve ser antecipada para esta terça-feira (14), segundo o anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), neste domingo (12). A publicação será no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

"O gabarito oficial, que estava previsto para o dia 24/11, o Inep vai ter a possibilidade de antecipar a divulgação", disse Camilo, em entrevista coletiva convocada após a realização do segundo dia de provas do exame deste ano —o primeiro ocorreu em 5 de novembro. "Terça-feira [14] o Inep vai antecipar, por volta das 19h, a divulgação do gabarito oficial das provas do Enem.", disse o ministro.

O Inep tem até 24 de novembro para publicar o gabarito oficial.