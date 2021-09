PF prende controladora de voo investigada por queda de avião da Chapecoense

A boliviana Celia Castedo Monasterio, foi presa pela Polícia Federal em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ela era a controladora de voo do avião que caiu e matou 71 pessoas, entre jogadores da Chapecoense, jornalistas e comitiva do clube.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que determinou a extradição. Na decisão, o ministro afirmou que a mulher é "procurada pela Justiça boliviana para responder pela suposta prática do crime de atentado contra a segurança do espaço aéreo".

A controladora permanecerá reclusa em Corumbá, sob custódia da PF, enquanto aguarda os trâmites legais para que seja entregue às autoridades bolivianas