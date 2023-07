PF mira membros de quadrilha que trocaram etiquetas de malas de brasileiras em aeroporto

A repercussão desse caso levou a uma investigação mais aprofundada, e a Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos conseguiu identificar os mandantes do crime, assim como outros membros da organização criminosa que executaram dois outros envios de cocaína para o exterior: um para Portugal, em outubro de 2022, e outro para a França, em março deste ano.

Na ocasião, a própria Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos identificou e prendeu os responsáveis ​​que agiram no aeroporto.

Porém, o aeroporto e a PF descobriram que alguém de dentro do aeroporto havia trocado as etiquetas das malas por outras contendo cocaína.

Entre os detidos, estão os responsáveis ​​por três casos de tráfico internacional de drogas e os mandantes do crime. Eles são os responsáveis ​​não apenas pelo envio de mais de 120 quilos de cocaína para a Europa, mas também por envios de entorpecentes a vários países através do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18), uma operação para prender integrantes da quadrilha que trocou as etiquetas das malas das duas brasileiras presas na Alemanha, em março deste ano, com drogas na bagagem. O esquema funcionava no Aeroporto de Guarulhos e contava com a participação de funcionários.

