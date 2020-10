PF investiga grupos que usam saque emergencial do FGTS para aplicar golpes

A Polícia Federal juntamente com a Caixa Econômica investigam uma série de golpes que têm sido aplicados utilizando o saque emergencial do FGTS. Os criminosos estariam usando a própria plataforma digital da Caixa para inserir dados falsos que por alguma falha do sistema possibilita a validação dos mesmos.

Por conta disso, o banco tem feito várias mudanças no sistema como intuito de melhorar a segurança no aplicativo. A PF está no rastro de quadrilhas que tem atuado nesses golpes, mas enquanto isso, a dica é também redobrar o cuidado com o fornecimento de dados pessoais, principalmente por meio de mensagens que chegaram via celular ou WhatsApp.

A Caixa não trabalha com envio de mensagens ou links via redes sociais ou mensagem.