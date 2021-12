PF investiga candidato que teria utilizado celular no Enem

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (02) um mandado de busca e apreensão na residência de um candidato que teria utilizado aparelho celular durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no último domingo (28). O mandado, determinado pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém/PA, foi cumprido na capital do Pará.

Durante a realização da prova, no município de Benevides, o candidato teria tentado obter auxílio de um professor para conseguir respostas de questões por meio do aparelho celular. A tentativa de fraude foi detectada e impedida, e os suspeitos identificados. A investigação, realizada com celeridade, contou com o auxílio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A Polícia Federal prosseguirá nas investigações a fim de verificar o envolvimento de outras pessoas. Os envolvidos poderão responder pelo crime de fraude em certames de interesse público, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão.