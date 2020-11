PF encontra esmeraldas e rubis escondidos no teto da casa de doleiro

Colares, brincos e anéis de rubis e esmeraldas foram encontrados escondidos dentro do forro da casa do doleiro Chaaya Moghrabi. A joias foram apreendidas nessa terça-feira (11), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Clãndestino, da Polícia Federal.

O doleiro e a família são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisa e outros crimes que teriam iniciado ainda no Governo de Sérgio Cabral, em São Paulo.

No decorrer da operação, a polícia achou também dentro do gesso, vários aparelhos celulares. Tanto as joias quanto os aparelhos foram levados para os peritos, juntamente com a quantia equivalente R$ 30 mil composta por dólares e euro. O dinheiro foi achado em outro endereço que também era alvo da operação.