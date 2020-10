PF diz que Chico Rodrigues coordenava desvio de recursos

Mensagens de celular analisadas por investigadores da Polícia Federal apontam que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), ex-vice-líder do governo Bolsonaro, coordenava um esquema paralelo de desvio de recursos destinados à pandemia em Roraima.



As informações foram apuradas pelo portal G1. De acordo com relatório da PF, o parlamentar cobrava liberação do dinheiro de emendas para pagamentos a empresas investigadas no esquema. É o caso do contrato para fornecimento de álcool em gel feito pela empresa Haiplan Construções Comércio e Serviços Ltda.



Um dos sócios da empresa, Júlio Rodrigues Ferreira, é marido de Gilce de Olliveira Pinto, citada em mensagem enviada pelo senador no dia 29 de fevereiro ao funcionário responsável pela liberação do dinheiro.



A PF também descobriu que assessoras do parlamentar trabalhavam na empresa do filho, Pedro Rodrigues, que vai assumir o vaga deixada pelo pai no Senado.



"A estrutura parlamentar do senador, o que inclui a atividade de suas assessoras Adriana e Cláudia, está sendo utilizada para a administração da empresa privada de seu filho Pedro, a San Sebastian, o que evidencia, no mínimo, o desvio de função de suas assessoras parlamentares", diz o relatório.



As investigações implicam a participação de Rodrigues em esquema envolvendo a empresa Quantum Empreendimentos em Saúde e seu sócio, Jean Frank Padilha, casado com uma funcionária do gabinete de Chico e apontado como operador do parlamentar.



Em nota, a assessoria do senador afirmou que ele jamais interferiu em contratos do estado de Roraima para benefício próprio e que as assessoras continuam exercendo suas funções públicas.