PF deflagra Operação Lesa Pátria para identificar participantes dos ataques em Brasília

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente. Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos solicitamos que as encaminhe para o e-mail [email protected]

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.