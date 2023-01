Casa do BBB 23 é dividida em VIP e Xepa e Bruna colocará Key e Gustavo no Paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Bruna Griphao e Larissa ganharem a primeira prova do Líder nesta quinta-feira (19), participantes foram divididos entre VIP e Xepa.

No VIP estão as líderes Bruna Griphao e Larissa, Fred e Ricardo, MC Guimê e Tina, Amanda e Antonio 'Cara de Sapato' Jr. e Paula e Gabriel.

Fazem parte da Xepa as duplas Aline Wirley e Bruno, Domitila e Cezar, Fred Nicácio e Marília, Key Alves e Gustavo, Gabriel Santana e Sarah Aline e Cristian e Marvvila.

Após separação dos grupos, o conflito foi formado. Na área externa da casa, Key Alves fala sobre seu sentimento em relação a Bruna Griphao. "Ela pode ser a jogadora que está chegando nas provas, mas eu não sinto verdade nela". Fred Nicácio, então, concorda: "Não tem, também não sinto". E o papo continua no quarto Fundo do Mar.

O que o grupo da Xepa não imagina é que está sendo "vigiado" pelas líderes. Nesta edição, o quarto do líder tem uma central de controle que possibilita o líder ver câmeras do próprio reality. Sendo possível acessar, de maneira limitada diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Larissa e Bruna assistiram o grupo da Xepa falando mal de seus aliados e, então, decidiram na hora: irão colocar Key e Gustavo no paredão.

"A minha vontade é de ir lá agora botar o dedo na cara dela, na cara dele, pelo que eu vi, porque estava defendendo eles dois para Larissa", afirma a atriz. "O que a gente viu hoje comprova muita coisa", acrescenta.

"Mano, assume teu BO se não gosta da pessoa não me olha na cara. Eu detesto essa coisa. Se eu fiquei batendo na tecla o jogo inteiro que eu gosto do Caubói, é porque genuinamente eu gosto, estava defendendo. Não sou maluca", diz irritada.

No meio da madrugada, chegou o cooler para exaltar mais ainda os ânimos dos brothers e o assunto continuou. Bruna retrocedeu e disse que se achar que colocar Gustavo e a Key possa prejudicar o Gabriel e a Paula, ela irá mudar a indicação.

No outro lado do gramado, Fred conversa com Larissa e disse que a prova fez a casa rachar. Gustavo conversa sobre jogo e disse que a galera se precipitou, que no segundo dia já estavam falando quem vai votar e agora o jogo mudou todo.

Nas redes, os internautas amaram e comentaram a novidade da central de controle, novidade no BBB 23, pois gerou muito conflito e burburinho entre os participantes.