PF deflagra operação contra extração ilegal de ouro na região Norte

O lucro líquido do principal investigado em decorrência da extração ilegal de ouro era de pelo menos R$ 300 mil por mês, além disso, o dinheiro também era usado nas compras de diversas fazendas nos Estados do Tocantins e Pará.

O ouro era extraído em fazendas localizadas no estado do Pará, sendo o produto transportado até a cidade de Araguaína, onde era armazenado e posteriormente levado para o Estado de São Paulo para ser vendido em joalherias.

As investigações tiveram início no ano de 2018 quando foi identificado indivíduo residente em Araguaína/TO, responsável por extrair ilegalmente ouro, sem autorização legal da Agência Nacional de Mineração-ANM.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação Mercúrio, que investiga a exploração e comercialização ilegal de ouro no Norte e Sudeste do país.

