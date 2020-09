PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa do governador de SC

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa, na manhã desta quarta-feira (30), em Florianópolis. Ele é suspeito de participar de fraudes que envolvem a compra de mais de 200 respiradores adquiridos durante a pandemia do coronavírus.

Dois membros do governo, que não tiveram as identidades reveladas, também foram estão na mira do PF e do MP na ação de hoje. Na casa de Moisés, os policiais recolheram aparelhos eletrônicos e documentos que possam comprovar a participação dele no esquema de superfaturamento dos aparelhos.

O contrato de compra no valor de R$ 33 milhões foi alvo de uma investigação por parte do MP que descobriu que os equipamentos nunca foram entregues pela empresa Veigamed. Por conta do escândalo, deputados já tinham entrado com o pedido de impeachment do governador e aguardam a votação na casa.