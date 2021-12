PF conclui investigações sobre manchas de óleo no litoral brasileiro

O inquérito policial relatado segue agora para o poder Judiciário Federal do Rio Grande do Norte e Ministério Público Federal naquela unidade federativa, para análise e adoção das medidas cabíveis.

De acordo com a PF, o valor total do dano ambiental está sendo apurado pela perícia do órgão, que deverá encaminhar com brevidade o respectivo laudo as autoridades competentes.

As investigações apontam indícios suficientes de que um navio petroleiro grego teria sido o responsável pelo lançamento da substância oleaginosa. Foram indiciadas pela prática dos crimes de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação a respectiva empresa e seus responsáveis legais, bem como o comandante e o chefe de máquinas do navio.

A Polícia Federal concluiu as investigações sobre a origem das manchas de óleo que atingiram mais de mil localidades em 11 estados do litoral brasileiro entre agosto de 2019 e março de 2020.

