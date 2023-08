Petrobras sobe preço da gasolina em 16,3% e do diesel, em 25,8%

É a primeira alta do diesel no ano. No caso da gasolina, o preço do combustível havia sido elevado em 25 de janeiro. No dia seguinte, o Conselho de Administração da Petrobras elegeu Prates para comandar a companhia.

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (15) que vai subir os preços da gasolina e do diesel a partir desta quarta-feira (16). É a primeira vez que a empresa aumenta os combustíveis desde que o novo presidente, Jean Paul Prates, assumiu o cargo no fim de janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.