Apagão nacional: Internautas fazem memes sobre falta de energia

as torres de energia assim depois do #apagao pic.twitter.com/K97MFbcasi

E eu achando que tinha sido só aqui no prédio Eu descobrindo que foi no Brasil todo #apagao pic.twitter.com/sjKVmXkjNZ

Desvendado o motivo do #apagao no #nordeste pic.twitter.com/jgEJ30fvC7

faltou energia aqui no trabalho, entrei no tt e vi q foi um #apagao nacional pic.twitter.com/SzNlwAWlhY

Os brasileiros iniciaram a terça-feira (15) com uma situação inesperada: apagão de energia em várias regiões do Brasil. O assunto foi repercutido nas redes sociais.

