Petrobras e Acelen devem explicar aumento do preço dos combustíveis

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu que as empresas de petróleo Petrobras e a Acelen expliquem os recentes aumentos de 18,8% da gasolina e de 24,9% no diesel. A notificação foi feita nesta quinta-feira e divulgada nesta sexta-feira após o registro de filas de consumidores em postos de abastecimento de todo o país.

Em outubro do ano passado, a Secretaria do Consumidor já havia notificado a Petrobras pelo mesmo motivo. Na época, a empresa não respondeu com clareza. Já a Acelen, que é a responsável pela Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Bahia, tem o prazo de 10 dias para responder os questionamentos. De acordo com a Senacom, a empresa privada estaria vendendo combustível 6% mais caro que a Petrobras.

Em nota, a Acelen informa que os preços seguem critérios de mercado que levam em consideração os valores do petróleo, do dólar e do frete. E diz que a política de preços é transparente, amparada por critérios técnicos.

A Petrobras também divulgou uma nota sobre o reajuste dos derivados de petróleo. Disse que foi o primeiro reajuste depois de quase dois meses. E que vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos preços de venda.