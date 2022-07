Petista morto, anestesista preso por estupro e mais; veja o que chocou o Brasil essa semana

Manaus/AM - A semana entre 10 e 16 de julho foi marcada por notícias que chocaram o Brasil desde o caso do tesoureiro do PT morto a tiros por um apoiador de Bolsonaro ao caso do anestesista que estuprou uma mulher durante o trabalho de parto.

Entre esses casos está o que uma câmera de segurança registrou o momento em que o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, invadiu a festa de aniversário e matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, em Foz do Iguaçu.

Leia sobre este caso aqui: Vídeo mostra momento em que bolsonarista invade festa e mata petista

Além deste, o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso por estuprar uma grávida durante o parto, foi filmado por funcionários colocando o pênis na boca da paciente enquanto ela estava dopada.

Leia aqui: Vídeo mostra anestesista estuprando paciente dopada durante parto

Outro caso que chocou o país foi o do policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, que assassinou oito pessoas, entre elas sua esposa e filhos, e depois tirou a própria vida na noite da quinta-feira (14), em duas cidades no estado do Paraná. O homem estava se separando e tinha muitas dívidas, segundo colegas de trabalho, mas ainda não se sabe se essa foi a motivação do crime.

Leia aqui: PM mata esposa, filhos, mãe e outras 3 pessoas em noite de terror no Paraná