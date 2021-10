Pesquisas pelo termo 'gasolina' disparam na internet após aumento no preço dos combustíveis no Brasil

As pesquisas na internet pelo termo 'gasolina' dispararam, nas últimas 24 horas, após a Petrobras anunciar, nesta segunda-feira (25), o aumento nos preço da gasolina e do diesel, segundo dados do Google Trends.

De acordo com o G1, além da palavra, isoladamente, perguntas frequentes sobre o preço dos combustíveis também aparecem na plataforma. Veja alguns abaixo:

1. “Gasolina vai aumentar” subiu 300% no Google Notícias;

2. “Gasolina vai aumentar” ficou entre os 10 termos mais aquecidos da plataforma;

3. “Gasolina” ficou entre os 15 termos mais buscados do Google Notícias e entre os 50 mais pesquisados do Google em geral;

4. “Porque a gasolina está tão cara no Brasil 2021” teve alta de 2.400%;

5. “Gasolina aumenta novamente” cresceu 750%;

6. “Quanto vai aumentar a gasolina” subiu 1.050%;

7. “Preço da gasolina hoje” cresceu 170%.

Os estados que acumularam o maior número de buscas foram Santa Catarina em primeiro lugar, seguido de Rio Grande do Sul e Paraná em terceiro.