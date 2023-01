'Pelé não jogava bonito? Acho que é possível jogar bonito', diz Domitila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila citou o ex-jogador Pelé -que morreu no final do ano passado vítima de câncer-, enquanto conversava com Bruna Griphao e Gabriel sobre os rumos do jogo no BBB 23 (Globo).

A ativista social disse querer ser uma boa jogadora, assim como foi Pelé.

DOMITILA: "Todo mundo sabe que só vai ganhar um. Que ganhe o melhor. Quando eu mencionei o Pelé, o Pelé não jogava bonito? Acho que é possível jogar bonito. Eu falo isso e tenho que ter a hombridade de chegar e, no ao vivo: 'Bora de hombridade que eu acho mais bonito".

GABRIEL: "Acho que você ter me chamado lá no ao vivo, ou ter chamado outra pessoa no ao vivo, não te faz menos pessoas. Porque às vezes se você chama antes.."

DOMITILA: "Fica parecendo forçado, né?"

GABRIEL: "Às vezes você chama antes e se resolve antes, parece que a gente não quer combater, quer amenizar o que está acontecendo. Foi legal você mostrar lá, que você mostrou seu ponto de vista lá"

DOMITILA: "Também quero parar de falar porque sinto que se ficar macetando, macetando, nunca acaba. E eu vim aqui por outro motivo".