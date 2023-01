Bruna Griphao aconselha Cezar sobre sister

A atriz ainda apontou que o motivo do enfermeiro ter dado bomba para a modelo no Jogo da Discórdia não fez sentido.

"Se você tivesse falado do embate de vocês, da situação de vocês, de tudo o que aconteceu, seria massa. Totalmente massa. O que pegou para ela o negócio da peruca... Entendo que você ficou chateado... entendo que o seu jeito é de emprestar as coisas, mas não é o jeito da Tina, entendeu?", afirmou Bruna.

Em conversa no Quarto Fundo do Mar, a atriz aproveitou o desabafo do brother sobre a situação com Tina.

