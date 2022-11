Pelé está em quarto comum e tem quadro estável, segundo boletim médico

Em setembro de 2021, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor no cólon.

Em fevereiro deste ano, o Rei do futebol esteve internado no Albert Einstein para realizar uma bateria de exames de rotina. Na ocasião, tratou um quadro de infecção urinária.

No início da tarde de hoje (30), Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, confirmou a internação de Pelé em publicação no Instagram.

Boletim médico de Pelé, de 82 anos, divulgado na tarde desta quarta-feira (30) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que o ex-jogador foi internado ontem (29) para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon. Após os exames, e constatado que Pelé está em pleno controle das funções vitais e condição clínica estável, ele foi levado a um quarto comum onde permanece em observação.

