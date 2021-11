PEC dos Precatórios será votada nesta terça, diz Arthur Lira

A proposta permite que o governo adie e parcele o pagamento de precatórios, que são dívidas com pessoas e empresas, reconhecidas por decisão da Justiça, sem possibilidade de recorrer. O orçamento para o ano que vem prevê o pagamento de R$ 89 bilhões em precatórios. Com o adiamento de R$ 44,5 bilhões desse pagamento, o governo espera ter recursos para pagar o novo programa social Auxílio Brasil.

Parlamentares e partidos políticos recorreram ao Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação da PEC, mas o presidente da Câmara acredita que o Judiciário não vai interferir no assunto. Uma das controvérsias levantadas foi a mudança das regras de votação em cima da hora. Até então, só poderiam ser computados os votos dos deputados que estivessem presencialmente em plenário. Pouco antes do começo da votação, a Mesa Diretora autorizou que parlamentares em viagem oficial votassem à distância.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, confirmou para esta terça-feira (09) a votação dos destaques da chamada PEC dos Precatórios. O texto-base da Proposta de Emenda à Constituição que flexibiliza o pagamento de dívidas do governo federal foi aprovado na semana passada, com 312 votos a favor. Eram necessários 308. Lira espera uma vantagem maior, ao votar os destaques, que são alterações ao texto principal.

