Pazuello é comunicado sobre depoimento na CPI da Covid, diz Exército

"Cumprimentando cordialmente V. Ex.ª, informo que o General de Divisão Eduardo Pazuello foi comunicado em relação à audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, prevista para o dia 19 de maio de 2021, às 10h00min, no Plenário nº 3, da Ala Senador ALEXANDRE COSTA, no anexo II, do Senado Federal.", diz o documento assinado pelo Secretário-Geral do Exército, Francisco Humberto Montenegro Júnior.

O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, foi comunicado sobre a nova data do seu depoimento, marcada para a próxima quarta-feira (19), na CPI da Covid-19, informou o Exército em um ofício encaminhado para a comissão, de acordo com o UOL.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.