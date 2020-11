Paulo Cupertino passou por 7 cidades após matar Rafael Miguel e os pais

O empresário Paulo Cupertino Matias passou pelo menos em sete cidades de três estados depois que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele, após não aceitar o namoro da filha com o artista. O levantamento foi feito pelo G1.

O último esconderijo usado por ele foi em um sítio no Mato Grosso do Sul. No local, ele trabalhava no curral cuidando do gado, onde teria ficado entre 8 e 15 meses. A polícia descobriu que Paulo Cupertino Matias usa o nome falso de Manoel Machado da Silva. Ele continua foragido e integra a lista dos mais procurados de São Paulo.

Ainda segundo a publicação, Cupertino deixou a capital e seguiu para outros municípios paulistas como Sorocaba, Águas de São Pedro, outra cidade não informada e Campinas após o crime. As investigações apontam também que ele passou por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Jataizinho, no Paraná.