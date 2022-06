Paulo Cupertino denuncia policiais por vazamento de imagens

Representado pela Defensoria Pública de São Paulo, Paulo alega que não autorizou as imagens em que aparece na prisão e teme represálias. Ele também afirmou que foi procurado por vários advogados na cadeia com a conveniência do centro de dentenção e que um deles ofereceu a defesa em troca de uma entrevista para um repórter policial.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, do Folha de S. Paulo, a defesa de Cupertino acionou o Ministério Público de São Paulo, a Controladoria Geral do Estado e a Corregedoria dos Presídios pedindo uma investigação dos policiais e servidores.

