Paulo Cupertino, acusado de matar ator de Chiquititas, é condenado por usar CNH falsa

Cupertino foi preso em 17 de maio de 2022 em um hotel na zona Sul, em São Paulo. Com ele foram encontrados CNH falsa que usou para se hospedar no local, além de chapéus, roupas, bengala, tinturas para cabelos e barba e lentes de contato coloridas.

Segundo a acusação, Cupertino tinha como objetivo despistar a polícia. Foragido, o empresário chegou a se esconder em outros estados e em países da América do Sul com a ajuda de amigos.

