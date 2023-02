Paula reflete sobre Paredão e avalia que pode sair por ter escolhido Cristian

PAULA: "Se eu saio hoje, é pelo fato de eu ter escolhido o Cristian, ter protegido dele, e ter escondido isso de vocês e ter mantido isso com ele. Se o Bruno sai hoje, eu imagino que seja pelo Bruno ser quem ele é, de levantarem se ele é um personagem ou não. O Guilherme, se ele sai hoje, é pelo jeito pancada que ele vai pra cima do jogo, se isso for desagradável pra algumas pessoas. E você, a única coisa que eles podem achar é que você não tá pro game. Como as pessoas aqui mesmo gostam de levantar. Muito do que se fala aqui é o que se julga lá fora"

Paula conversou com Amanda, Bruno e MC Guimê sobre a sensação de estar na berlinda. Amanda questionou quem Paula pensa que será o eliminado do dia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.