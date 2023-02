Paula é criticada após tentar ver parte íntima de Cara de Sapato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma interação entre Paula Freitas e Cara de Sapato, do BBB 23, na tarde desta terça-feira (7), desagradou os internautas e está fazendo uma parte do público pedir pela expulsão da sister. Isso porque, em determinado momento, ela tentou puxar a camisa que ele usava para poder se trocar quando ele não estava de cueca.

Durante a interação no Quarto Fundo do Mar, junto com outros participantes, os brothers brincavam com a nudez do lutador e comentaram que, apesar de tentar se cobrir, era possível ver o órgão genital pela parte de trás. Paula, então, se estica na cama e tentar levantar o tecido que o confinado usava.

Mas Cara de Sapato foi rápido e logo conseguiu colocar uma cueca. Apesar de nada ter sido mostrado, internautas criticaram a atitude de Paula e acusam a sister de assediar o colega. O perfil do brother nas redes sociais se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou: "uma regrinha básica para brincadeiras: não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você."

"Isso não é nem de longe brincadeira, tem outra definição e todos sabem disso", escreveu uma usuária que se identifica como Clara.