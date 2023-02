Paula diz que deixou de seguir Bruna antes do BBB 23

"Mas quando veio o negócio de vir pro BBB, eu pensei: 'Agora, se eu for e ela for, aí eu conheço e decido se vou seguir'. Acho que te sigo agora!", completou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada desta quarta (8), em um papo com Bruna Griphao e Ricardo no banheiro do BBB 23, Paula contou que deixou de seguir a atriz nas redes sociais antes do reality show começar.

