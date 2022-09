Pastora é presa suspeita de matar marido envenenado para ficar com dinheiro

De acordo com a polícia, a própria suspeita acionou a viatura informando que encontrou o marido já morto por volta das 06h da última sexta-feira (23), no chão de casa. Durante investigação, militares constataram que o casal estava se separando e que a vítima já havia sido agredida pela pastora.

Uma pastora identificada como Sueli Alves dos Santos Oliveira, 42, foi presa suspeita de envenenar o marido, José Maria Vieira de Oliveira, 49, para ficar com os benefícios do plano funerário da vítima, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia.

