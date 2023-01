Participantes do BBB 23 enfrentam primeira prova de resistência

Durante a Prova de Imunidade, o diretor Boninho apareceu em suas redes sociais com uma novidade anunciando o fim das rodadas eliminatórias na dinâmica: "Começou e agora não vamos mais fazer nenhuma rodada eliminatória. Agora é deixar os bichinhos brigarem ali. Eles já tomaram o susto. Se alguém resistir até amanhã no programa ao vivo, vamos "queimar" todo mundo. É isso!"

Gustavo e Key Alves mostraram que estão em sintonia no jogo. A dupla já ficou mais de uma rodada sentado no sofá da Prova de Imunidade. "A gente vai ganhar", afirma a jogadora de vôlei. "Tem que começar eliminar o povo", completa.

As duas primeiras duplas eliminadas não participam da Prova do Líder na quinta-feira (19). Além da imunidade, a dupla que vencer a prova ganha R$ 10 mil reais e 10 anos de Globoplay.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 23 (Globo) começou com muita adrenalina e Prova de Imunidade, formada por integrantes do grupo Pipoca e do Camarote presos um ao outro. Eles entraram juntos na casa para disputar uma dinâmica que vale a primeira a imunidade da temporada do reality.

