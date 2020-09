Parcela do auxílio emergencial é liberado nesta sexta; veja quem recebe

Beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 7, além dos aniversariantes de setembro, devem receber mais uma parcela do Auxílio Emergencial, nesta sexta-feira (25).

Conforme o Sistema Globo, cerca de 5,6 milhões de brasileiros terão o valor depositado em conta na poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

Somente no dia 15 de outubro os saques e transferências devem ser liberados para quem receber o auxílio nesta sexta.

VEJA QUEM RECEBE NESTA SEXTA-FEIRA:

1,6 milhão de trabalhadores do Bolsa Família aprovados no programa, cujo número do NIS termina em 7

4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a próxima parcela:

- aprovados no primeiro lote recebem a quinta parcela;

- aprovados no segundo lote recebem a quarta parcela;

- aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a terceira;

- aprovados no quinto e sexto lotes recebem a segunda;

- aprovados no sétimo lote recebem a primeira parcela;

- aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a quinta parcela;

- aprovados em outros lotes, que receberam a primeira parcela em meses anteriores mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto, recebem todas as parcelas restantes, até a quinta.