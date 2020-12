Parcela do auxílio emergencial é depositada para nascidos em março

Os nascidos em março recebem nesta segunda-feira (14) as parcelas dos auxílios emergencial e extensão. O dinheiro fica disponível no aplicativo Caixa Tem e pode ser usado para pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

De acordo com o R7, ao todo, 69,8 mil pessoas receberão nesta segunda as novas parcelas do auxílio emergencial. Os demais 3,5 milhões receberão o pagamento referente ao auxílio extensão no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães solteiras.

O saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 4 de janeiro de 2021.