Eclipse solar poderá ser visto nesta segunda

Um eclipse total do Sol que ocorre na segunda-feira (14) poderá ser parcialmente visível nas regiões sul e sudeste do Brasil. As informações são do R7.

"O eclipse solar total ocorre quando a Lua fica exatamente posicionada em um ponto do espaço entre o Sol e a Terra, projetando, assim, uma sombra sobre o nosso planeta", explica o professor Rodolfo Langhi, do Observatório de Astronomia da Unesp Bauru.

O fenômeno poderá ser visto em diferentes horários, dependendo de cada região. Em Bauru e Campinas, no interior de São Paulo, por exemplo, ele erá início às 12h40 e às 12h45 (horário de Brasília), respectivamente, e término às 15h09. No entanto, o ápice do eclipse será às 14h.

"O céu não chegará a ficar escuro, mas possivelmente o tempo ficará nublado e ocorrerá uma queda na temperatura nessas regiões", afirma.