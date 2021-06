Paraná confirma primeiro caso da variante indiana

A idosa, o marido de 74 anos e o filho de 58 anos foram diagnosticados com Covid. O filho do casal morreu em maio. A confirmação da variante indiana foi feita pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O primeiro caso da variante indiana foi confirmada no Paraná. De acordo com o UOL, a paciente é uma idosa de 71 anos com comorbidades que apresentou sintomas da Covid-19, em abril deste ano. Ela chegou a ficar internada em um hospital, mas teve alta logo em seguida.

