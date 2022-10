Paraense é baleado na cabeça durante ataque terrorista em Israel

Na ocasião, além do brasileiro, que mora há 7 anos em Israel com a família, outros dois homens foram baleados, um deles, um soldado do exército de Israel, não resistiu e morreu.

O paraense David Morel Anijar, 30, foi baleado com um tiro na cabeça em Jerusalém, Israel, enquanto trabalhava como agente de segurança do governo em um campo de refugiados de Shufat.

