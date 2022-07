Para satisfazer namorada, homem rouba vibradores de sex shop e acaba preso

Um dos donos do local correu atrás do ladrão, e ao capturá-lo, acionou a polícia. Para os PM's, o homem disse que pretendia presentear e satisfazer a namorada.

Ele continuou no local e pediu para testar dois vibradores que havia separado. Enquanto a atendente foi procurar as pilhas para testar os objetos, ele correu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.