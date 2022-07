Anvisa se posiciona neste mês sobre o uso da Coronavac em crianças

Também sobre a avaliação de efetividade de vacinas para a covid-19, a Anvisa realiza junto com a Fiocruz sobre o estudo Immunitá, realizado pela Fundação, em parceria com outras instituições.

Nessa quinta-feira (30), representantes do Curumim Projeto de Pesquisa se reuniram com técnicos da Anvisa para debater o assunto; e a Agência pediu mais informações e esclarecimentos.

A Anvisa aguarda até o dia 11 de julho mais informações e esclarecimentos sobre a eficácia e a segurança da vacina Coronavac, para avaliar a aplicação do imunizante em crianças de 3 a 5 anos no Brasil.

