Para escapar de acidente, mãe pula de caminhão com bebê no colo e morre esmagada

Uma jovem, de 20 anos, morreu esmagada ao pular de um caminhão com a filha de 1 ano nos braços para tentar escapar de um acidente na BR-060, no Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher estava com a filha e o marido, que era o motorista do caminhão, quando o homem desceu do veículo para ajudar uma pessoa na rua. Nesse momento, veículo começou a descer em direção a um barranco e para escapar do acidente, a jovem pulou do caminhão em movimento.

A mulher acabou sendo esmagada por uma das rodas do caminhão e morreu na hora. Já a bebê teve parte do couro cabeludo arrancado, sofreu fraturas no rosto e está internada em um hospital local.