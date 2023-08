Alunas transformam óleo de cozinha em combustível e ônibus escolar roda por 1 semana

Também está no planos levar a ideia ao setor privado da indústria química para produzir um material com menor custo-benefício além de investidores para desenvolver um laboratório próprio.

O Biosun nasceu durante uma maratona de atividades extracurriculares na escola, e por meio da Universidade Federal do Paraná (UFPR), as alunas tiveram acesso ao laboratório de química e os reagentes necessários para criar o biodiesel.

As alunas Eduarda Priscila Miura, 17, Luiza Alves de Souza, 17, Leticia Ayumi Tazima Sato, 17, Eduarda Pietra Santos Paixão, 16, e Fabiane Hikari Kikuti, 16, do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, criaram a startup "Biosun" que tem como missão dar um outro destino para o óleo de cozinha.

Um grupo engenhoso de alunas transformou óleo de cozinha em combustível para abastecer um ônibus escolar que rodou por uma semana no município de Assaí, no interior do Paraná.

