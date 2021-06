Pânico: Moradores abandonam prédios ao ouvirem estalos e acharem rachaduras

O estalo ocorreu em um andar que contém seis apartamentos. As famílias se assustaram e começaram a pedir que os demais vizinhos saíssem do prédio. Eles também alegam que um dos edifícios está torto.

Vários moradores de dois prédios localizados no bairro de Muzema, no Rio de Janeiro, abandonaram suas casas depois de ouvirem estalos e encontrarem rachaduras nas paredes logo em seguida, na madrugada desta segunda-feira (14).

