Pandemia prejudica cobertura vacinal de outras doenças no Brasil

Com exceção da pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e bactéria Haemophilus influenza tipo B, todas as demais apresentaram queda.

Até o dia 4 de abril deste ano, menos da metade dos municípios brasileiros atingiu meta estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI) de vacinação contra nove doenças. Os dados são do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), com base em dados do Ministério da Saúde.

Manaus/AM - A cobertura vacinal no Brasil, que já vinha em queda nos últimos anos, despencou ainda mais em 2020, aumentando consideravelmente o risco de novos surtos de doenças. A justificativa é de que a pandemia de covid tenha atrapalhado as ações.

