Ministro da Educação diz que vai pedir para ter acesso ao Enem

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro.

“Os alunos estudam e são surpreendidos com questões que, em termos de avaliação, nada têm a ver com o conhecimento necessário para ele ter acesso ao ensino superior, sobretudo ao ensino superior público", defendeu.

“O Enem tem uma questão de sigilo que, para você ter ideia, nem mesmo o ministro da Educação tem acesso. Este ano, talvez, eu ainda tenha que conversar com o meu presidente e o grupo que me assessora, para que eu possa fazer parte e ter conhecimento e, naturalmente, manter a questão do sigilo. Mas em relação ao Enem anterior, eu não tive nenhum acesso a qualquer tipo de pergunta ou questão”, disse em entrevista à analista Renata Agostini, da CNN Brasil.

