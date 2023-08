Pai encontra filha morta com terço e pedaço de Bíblia na mão após receber confissão de genro

O casal estava junto há pouco mais de um ano e meio e morava em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O homem acionou a polícia e contou que tentava contato com a filha há mais três dias, mas Lucas sempre respondia as mensagens com uma desculpa.

A fonoaudióloga foi encontrada na casa onde morava, no último domingo (20), em avançado estado de decomposição. A mulher estava com um terço enrolado nas mãos e segurava dois trechos de uma Bíblia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.