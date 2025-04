Pai é preso acusado de espancar e torturar filho de 9 anos em MG

De acordo com a Polícia Militar, o garoto relatou ter sido vítima de uma série de agressões físicas cometidas pelo pai. Os maus-tratos incluíram socos, tapas, chineladas e até tentativa de enforcamento, e teriam ocorrido durante várias horas no sábado (19). O suspeito foi detido em flagrante na segunda-feira (21).

Um homem de 34 anos foi preso em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, acusado de agredir e torturar o próprio filho, de apenas 9 anos, no bairro Cais. A denúncia partiu da mãe da criança, que percebeu diversos ferimentos no corpo do menino.

