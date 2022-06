Pai deixa bebê em carro para fazer compras e o encontra com boca espumando

O pai disse que havia deixado o filho por um minuto no carro, mas câmeras de segurança do estacionamento mostraram que a vítima estava há 10 minutos longe. Ele foi levado para a delegacia e responderá por abandono de incapaz.

No momento do resgate, feito por populares. O bebê estava bastante vermelho, suando, espumando pela boca e revirando os olhos.

Um bebê de um ano foi encontrado trancado dentro do carro do pai, no estacionamento de um supermercado na tarde de segunda-feira (20). O caso aconteceu em Blumenau, Santa Catarina.

