Pai de Henry Borel diz que menino pediu mais um dia com ele antes de morrer

O caso Hery Borel chocou o país com as novas revelações feitas pela polícia após a morte do casal vereador Dr. Jairinho e da mãe do menino, Monique Medeiros, ocorrida nessa quinta-feira (8). A polícia tem certeza de que o político torturava e acabou matando Henry.

O pai dele o engenheiro Leniel Borel, concedeu uma entrevista à TV Globo e se desabafou sobre as descobertas. Ele criticou duramente a ex-esposa e revelou que no momento em que foi entregar o filho a Monique no dia da morte dele, Henry pediu para voltar para casa e para ficar mais um dia com ele:

"Quando eu fui entregar para ela, a Monique veio, eu falei 'vai com a mamãe', e ele: 'não papai, não quero ir. Me dá mais um dia. Deixa eu ficar mais um dia com você'. Eu falei vai com a mamãe, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E ela falou: 'filho, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol, natação'. E ele disse 'não, mamãe, eu não gosto', relembra o pai.

O engenheiro disse ainda que momentos antes de chegar ao condomínio, o menino já foi ficando nervoso e chegou a vomitar quando percebeu que havia chegado no prédio onde morava:

"Quando entreguei meu filho, fui chegando perto, ele foi ficando muito nervoso, quando ele viu que tava chegando perto do Magestic [condomínio], foi ficando mais nervoso ainda, tanto que ele me agarrou e falou: 'Não quero ir'. Ficou muito nervoso, começou a fazer náusea, tanto que quando chegou tive que abrir e ele vomitou na saída do carro", destaca.

Leniel disse também que o filho já havia comentado que o padrasto o havia machucado, mas ao confrontar Monique sobre o assunto, ela desmentiu a versão e disse que mataria Jairinho se descobrisse algo assim:

"Ela falou, esquece, isso não acontece, inclusive eu mataria se eu descobrisse que o Jairinho faz ... que ele machuca o nosso filho (...) 'Como é que pode uma mulher que fala que mata por causa do filho estar do lado de alguém que matou o dela?"Demoníaco, assustador", desabafou Leniel.

O pai de Henry diz não conseguir entender como a ex-esposa se envolveu tão intensamente com o vereador a poucos meses a ponto de ser conivente com os espancamentos e a morte do filho, chegando a proteger Jairinho em todos os depoimentos:

"Eu não acreditava que a Monique como mãe poderia estar encobrindo algo nesse sentido, ou que tivesse esse tipo de participação. Porque mãe é mãe. Eu não acreditava que uma mãe poderia estar encobrindo algo de tamanha monstruosidade. Os dias se passaram, ouvimos depoimentos, casos de ex-mulheres de Jairinho. Então, a gente já sabia mais ou menos quem era Jairinho. Mas o papel da Monique na sequência de fatos e na omissão de proteção como mãe. Acho que eu duvidava que ela podia realmente ter encobertado”, afirma Leniel.