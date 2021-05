Paes pede desculpas por se aglomerar em bar, sem máscara, no Centro do Rio O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se desculpou na manhã desta segunda-feira (10), pelas redes sociais, por ter cantado em uma roda de samba, sem máscara, em um bar localizado no Centro do Rio de Janeiro.

“Errei e me desculpo. Errei ao resolver me juntar aos músicos e cantar algumas músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em um bar, é um fato que por si só gera alguma aglomeração que é tudo que não se deve fazer nesse momento. Além disso retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava. Me desculpo com a população por esse gesto. O coronavírus é uma doença grave(estou vendo isso muito de perto) e estamos longe do fim da pandemia", disse o prefeito.

Paes cantou no bar Armazém do Senado, no sábado (8). Na última sexta-feira (7), a prefeitura publicou um decreto flexibilizando restrições contra a doença. Agora, bares não tem mais horário para fechar, mas apresentações musicais só estão permitidas até 23h. Rodas de samba seguem proibidas.

O Rio já contabilizou 24,7 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. São mais de 286 mil casos confirmados da doença na capital fluminense.